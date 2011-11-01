17 детей отравились на экскурсии

Сегодня, около 16.00 в инфекционное отделение Сарненской центральной районной больницы Ривненской области с предварительным диагнозом пищевая токсификация было госпитализировано 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности 8 детей госпитализированы в легком состоянии и 9 – в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие – жители города Сарны.

Как выяснилось, 28-30 октября дети приняли участие в туристической экскурсии в город Сваляву Закарпатской области. По возвращении домой в течение 1 октября они начали обращаться в больницу.

В настоящее время больным оказывается медицинская помощь, принимаются противоэпидемические меры, устанавливается причина вспышки и личности больных.