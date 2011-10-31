На Жванецкого подали в суд

Тверской суд Москвы рассмотрит иск компании "Санраш" к сатирику Михаилу Жванецкому о взыскании около 378 тысяч рублей за неуплату коммунальных платежей, сообщила РИА Новостипресс-секретарь суда Екатерина Ильина.

Ильина уточнила, что компания "Санраш" предъявила к Жванецкому исковые требования на сумму 377,936 тысячи рублей за неуплату в период с 2006 года по апрель 2011 года коммунальных платежей за оказание услуг отопления, водо- и энергоснабжения, а также обслуживание лифта в доме в Старопименовском переулке в Москве, где находится квартира сатирика.

"Санраш"утверждает, что перечисляла за Жванецкого деньги на счет обслуживающих предприятий, однако не получила от него возмещения этих средств.

Собеседница агентства уточнила, что суд в понедельник проведет собеседование по иску "Санраш"к Жванецкому, в ходе которого решит процессуальные вопросы и назначит дату рассмотрения иска по существу.

Агентство пока не располагает комментариями Жванецкого.