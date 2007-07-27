Буддисты 45 стран мира готовятся к трехдневной медитации

Буддисты из 45 стран мира 29 июля начнут общую медитацию, которая продлится трое суток и должна будет за это время "увеличить сочувствие и взаимопонимание", сообщается в пресс-релизе Российской Ассоциации буддистов школы Карма Кагью, поступившем в редакцию Ленты.ру.

Медитационный марафон при участии 550 буддийских центров продлится 72 часа, за это время будет произнесено 100 миллионов мантр.

"Сейчас, когда разрастающиеся конфликты готовы поджечь нашу "маленькую" планету, мы хотим создать поле позитивной энергии, которое бы объединяло всех людей и помогало сохранять мир", - заявил глава Российской Ассоциации буддистов школы Карма Кагью Александр Койбагаров.

По его словам, медитационный марафон - это не только символическая акция. "Учеными доказано, что буддийская медитация благотворно влияет на человеческий мозг, улучшает самочувствие и помогает обрести эмоциональное равновесие", - отмечено в сообщении ассоциации буддистов.