Оруэлл-2084

Украина задекларировала курс на перестройку Союзного государства с Россией, решительно отказалась от евроинтеграции, объявила НАТО потенциальным врагом, последовательно интегрируется во все объединения на территории СНГ под руководством России (ЕврАзЭС, Таможенный союз, ЕЭП, ОДКБ), иногда даже пытаясь быть в этом плане святее самого Папы Римского. Украина разместила на своей территории несколько российских военных баз, а региональная военная группировка войск РФ защищает западную воздушную границу Союзного государства. Украина в принципе допускает использование своей территории для противодействия размещению в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы элементов системы ПРО США.

Украина почти полностью отдала свое медиапространство на откуп российским СМИ, конституционно определила русский язык как второй государственной и запустила украинский дальше никуда. Российский бизнес имеет в Украине огромные преференции. В мире сложилось твердое убеждение, что Киев реэкспортирует российское оружие в регионы повышенного внимания Совета безопасности ООН.

Воплощая политику жесткого прагматизма, Россия лишила союзную Украину всех привилегий, задекларированных в соглашениях Союзного государства и перевела двусторонние отношения на рыночные колеи, последовательно реализовывая свою главную цель: вынудить украинское руководство к масштабной приватизации по российским правилам, то есть к продаже российским олигархам по сниженным ценам стратегически важных государственных объектов, прежде всего газотранспортной системы, НПЗ, которые работают на российской нефти, земли и сельскохозяйственных предприятий.

Время от времени Киев пытается огрызаться, мол, Россия стремится за бесценок скупить всю Украину, неоднократно сетуя на «жирных котов» из «Газпрома» и называя российский капитализм не иначе как «диким», «варварским». Однако, такие одиночные выходки скорее напоминают истерику обреченного на заклание, и погоды не делают.

В то же время, Кремль как только может дискредитирует украинское руководство в глазах общественности, с тем, чтобы в критический для страны момент осуществить руками населения, возмущенного резким падением уровня жизни, замену одного украинского лидера на другого, еще более лояльного (хотя, казалось бы, куда уже больше?!), традиционно используя при этом такие инструменты давления как газовый кран, санэпидемслужба, установление таможенных препятствий (при задекларированном Таможенном союзе!) и тому подобное.

Когда украинское правительство обращается к России за финансовой помощью, то и не только отказывается ее предоставить, но и делает все возможное, чтобы в экономическом плане загнать в тупик союзника и, как говорят, за бесценок скупить его «фамильное серебро».

Украина окончательно превратилась в сателлита, из субъекта международного права – в его объект. Невзирая на договоренности о единой согласованной внешней политике на международной арене, Кремль, как в старые эсэсэсэровские времена, лишь спускает Киеву внешнеполитические директивы. Оказавшись в полной международной изоляции, Украине ничего не осталось как покорно и уныло плестись в российском фарватере.

К сожалению, как об этом уже по-видимому догадался проницательный читатель, речь идет не о фрагменте из какого-то научно-фантастического романа в духе пессимистической утопии Дж.Оруэлла «1984». Заменив «Украина» на «Беларусь», мы получим точное описание той внутриполитической, экономической и внешнеполитической ситуации, в которой сегодня оказался наш северный сосед. Конечно, для многих украинцев этот несколько видоизмененный в результате нехитрой операции анализ белорусских реалий может показаться эдакой «страшилкой». Однако, если положить руку на сердце, таким ли уже невероятным и неисполнимым является белорусский сценарий для Украины?!

Почти решен вопрос о втором (или третьем?) пришествии Путина на московский престол. Украина, как всегда, разделена. Сегодня, кроме Днепра, еще и судом над Тимошенко. ЕС и Россия, вместе со США, пренебрегая в сущности всеми правилами доброго тона, которые сложились в отношениях между цивилизованными государствами, выщерились на Киев из-за того таки суда, считая его – хоть и из разных соображений! - неправедным. Взвесив эти обстоятельства, тяжело избавиться от ощущения, что события развиваются именно по оруэлловской партитуре. Очевидно, при определенных обстоятельствах это может произойти. И значительно быстрее, чем в 2084 году!

Какие это обстоятельства? И что сегодня может стать ему на пути? Чтобы попробовать ответить на этот вопрос, опять бросим взгляд на Беларусь.

Тамошний «бацька», поддавшись жесткому политическому, экономическому и психологическому давлению и многочисленным провокациям со стороны Москвы во время последней президентской избирательной кампании (напомню: выборы состоялись 19 декабря 2010 года), жестко и даже жестоко расправился с участниками послевыборных акций протеста (свыше сорока лиц было осуждено, среди них – пятеро экс-кандидатов в президенты, из которых одиннадцать до сих пор за решеткой, включая двух экс-кандидатов). Как следствие, международный имидж Беларуси был испорчен окончательно, США ввели против Минска визовые и экономические санкции, ЕС заморозил валютные счета и обнародовал «черные списки» невъездных белорусских функционеров. И все это на фоне глубокого финансового и экономического кризиса, который, конечно, не обошел и белорусов! А тут еще и оппозиция, управляемая Кремлем, стремится дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, а всяческие спецслужбы, если верить СМИ, с упрямством пауков плетут заговоры с целью физически устранить «бацьку». Словом, все это вместе вынуждает А.Лукашенко нервничать, а следовательно вести себя все неадекватнее: то он обвиняет украинское руководство во «вшивости», то обзовет «козлом» президента Еврокомиссии.

Впрочем, трудное положение не только у него. Белорусские новоиспеченные нувориши-олигархи (а это в сущности – вся прикормленная «бацькой» номенклатура) также, как огню, боятся дикого российского медведя или же - капитализма. То-то сейсас белорусская власть силится любой ценой привлечь к приватизации внешний, в первую очередь украинский, а также арабский и китайский капитал. Однако, эти конвульсивные попытки сегодня слишком уж смахивают на действия утопающего, который хватается за соломинку. Их поезд, похоже, уже ушел, и даже последний вагон спрятался за поворотом.

В принципе, по-видимому, можно было бы и с этим фрагментом проделать ту же операцию, что и с предыдущим. Слишком уже много тех, кто спит и видит, чтобы действующий президент Украины отправился по пути Лукашенко. Они-то из всех сил и будут подталкивать украинского гаранта к тому, чтобы он повторил незавидную судьбу «бацьки». Однако, в настоящее время еще явно рано твердить, что вся эта многочисленная и весьма влиятельная публика (кстати, ее хватает как на Западе, так и на Востоке) может пить шампанское и праздновать победу! Самое интересное, очевидно, еще впереди.

Они не учитывают несколько, казалось бы, несущественных, однако, как может впоследствии оказаться, решающих пустяков. Сколько раз ход мировой истории изменялся именно благодаря этим несущественным, казалось бы, пустякам!

Так вот, пустяк первый. Донбасский характер. О нем наговорено множество всяких умных и не очень вещей, составлены сонмы анекдотов, выпущены тучи отравленных иронических стрел. Невзирая на это, судьба Украины в настоящее время в значительной мере зависит именно от него. Есть в этом характере одна черта, которая его собственно и определяет: упрямство. Нынешняя властная команда, где на ведущих ролях именно представители Донбасса, достаточно беспомощно проигрывает пиар-кампании своим значительно по-иезуитски более утонченным оппонентам как внутри страны, так и внешне, они не слишком ловки в закулисных дипломатических играх. Однако в лобовом столкновении, в поединке «по-взрослому», с открытым забралом этим людям нет равных. Их нельзя сбить с толку (взять, сказать бы по-простому, «на понт»), их нельзя нагнуть или запугать (тем же Путиным, например). Пройдя огонь и воду 90-х годов, они будут идти до конца и сегодня. И пусть никто в этом не сомневается!

В условиях, когда все маски, похоже, сняты и карты открыты, именно донбасские упрямство, искренность и открытость, а не галицкое утонченное иезуитство (конечно, в хорошем смысле этого слова!) способны сыграть решающую роль, то есть окончательно утвердить Украину как государство.

До сих пор Янукович по отношению к делу Тимошенко вел себя как образцовый европейский президент. Его позиция практически безукоризненна: не я положил начало этому судебному делу, говорит он, не в моих полномочиях влиять на независимую судебную ветвь власти, и я не собираюсь этого делать. И не делает! Кто сомневается, пусть учтет то, как стремительно падает уровень его электоральной поддержки. Вся эта судебная волокита с Тимошенко явно проигрышная для Януковича-политика. Об этом уже скоро будут чирикать не только киевские, но и донецкие воробьи.

Кто считает, что это невмешательство является проявлением его политической слабости духа и недальновидности, кто видит в нем прелюдию к диктатуре а ля Лукашенко, тот, почти наверное, будет горько разочарован. …Янукович - не Лукашенко. И это так же очевидно, как и то, что Украина – не Россия. Он выдержит удар, он не будет ругаться и обзывать, как уличная шпана, последними словами Баррозу или Путина, он не начнет делать суетливых нервных движений и жестов, разворачивая на сто восемьдесят внешнеполитический курс страны. Вместо этого он спокойно и невозмутимо скажет и Москве, и Брюсселю, и Берлину, и Вашингтону в ответ на поднятую ими сегодня шумиху приблизительно одно и тоже: мы готовы к диалогу, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству на равных, но давить на нас – напрасное дело. Повредничают, поершатся для видимости да и сядут за стол переговоров. Куда им деваться?!

Пустяк второй. Государственническая позиция Тимошенко. Свершившийся факт: сегодня так же, как теряет Янукович-политик, политик Тимошенко получает. Ее звезда, что почти уж окончательно скатилась было с политического небосклона, вдруг опять ярко засияла на нем. Во всяком случае, от государственнической мудрости и отваги Тимошенко сегодня судьба Украины зависит не меньше, чем от государственнической стойкости Януковича. Им обоим в настоящее время очень нужно перепрыгнуть через мутную канаву политической целесообразности. Если Тимошенко сумеет преодолеть в себе обиды, политические расчеты и страх за собственную судьбу, если она поднимется над этим всем в разреженную атмосферу государственных интересов, мы выигрываем эту битву. Ее предостережение Запада, чтобы он не использовал суд над ней как повод, чтобы сорвать евроинтеграционные планы Украины, история оценит так же, как она оценит то, что в сущности Янукович приносит себя как политика в жертву, отказываясь вмешиваться в судебное дело против Тимошенко.

Тому же Западу, который единодушно и беспардонно ринулся было ей на помощь, эта хрупкая женщина нанесла такой ужасающий удар, что даже Виталий Кличко должен был бы аплодировать стоя! Не вмешивайтесь в наши внутренние дела, не используйте их в своих эгоистичных интересах, между собой мы разберемся сами, а с вами мы будем разговаривать одним голосом - голосом президента Украины. Так приблизительно можно было бы интерпретировать смысл этого сигнала-удара.

Во всяком случае, представить, чтобы кто-то из тех оппонентов Лукашенко, которые сейчас гниют за решеткой, обратился к Западу с подобным призывом, просто невозможно. И в этом вся разница. Украинские лидеры наконец медленно дозревают до государственнического мышления. Потому что на это мышление есть заказ. Потому что этого хотят и политическая элита, и широкие народные массы. А значит, Украина по-настоящему утверждается на политической карте мира как государство.

Мы умеем постоять за себя, мы колючи и неуступчивы, когда не считаются, как следует, с нашими интересами, и мы доброжелательны и открыты к диалогу на равных, без давления, без обид и без ультиматумов. Мы такие, какие мы есть, и не собираемся ни перед кем ни предотвращать, ни прогибаться, ни нравиться.

Если Янукович и Тимошенко при нынешних условиях смогут разговаривать одним государственническим голосом с внешним миром, то руэлловская перспектива нам не угрожает даже в 2084 году. Украина – это навсегда.

Олег Вытягов, Институт украинской политики