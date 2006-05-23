Почему некоторые украинцы стали “русскими” и заговорили ”по-русски”

Мы, украинцы, почему-то стесняемся нашего языка, не хотим разговаривать на нем, образно говоря, отказываемся от воздуха и воды. Парадокс? Да, но только на первый взгляд. Корни этого положения вещей – в нашей истории, в годах порабощения, геноцида, травли Украинской нации со стороны многочисленных захватчиков, злодеев и воров, что длится иногда и до сих пор. Причина этой странной “стеснительности” – это “инстинкт самосохранения”, побуждавший наших дедов и прадедов скрывать свою национальность, свою культуру, свой язык, потому что они были поставлены перед выбором: либо разговаривать на чужом языке, забыть, что ты украинец, либо быть сосланными, ограбленными, расстрелянными.

Веками оккупанты тщательным образом уничтожали все лучшее, что было у украинцев: ликвидировались украинские интеллигенты, ученые, писатели, учителя, инженеры, журналисты, то есть те прослойки общества, которые являются носителями национальной идеи, хранителями языковых и духовных сокровищ народа. Уничтожали украинских горожан – расстрелами и депортациями; украинских крестьян – голодоморами и расстрелами, депортациями, истязаниями.

Что такое Украина в прошлом веке? Расстрелы, голодоморы, расстрелы, голодоморы, расстрелы. “Мы вошли в город, – писал очевидец “установления советской власти” в Киеве в феврале 1918-го, – трупы, трупы и кровь...” Не просто трупы. Тогда убивали: за то, что разговаривал на украинском, носил национальную одежду, за портрет Шевченко в хате. А вот события июля 1941 года в том же Киеве: представителей украинской интеллигенции энкавэдисты собрали вроде бы для немедленной эвакуации, вывезли за город и убили – 5147 человек.

А вот еще свидетельство: “После выселения в мае 1944 года 120 тысяч крымских татар по Крыму распространился слух, что теперь будут выселять украинцев. Тогда украинцы начали записываться “русскими”. Продолжим от себя: и пытаться разговаривать на русском. Не так ли Крым “превратился” в “часть России”, о чем так хочется шуметь российским политикам и их лакузам в Украине? Между прочим, то был не просто “слух” – действительно был готов тайный приказ за подписями Г.Жукова и Л.Берии №0078/42 от 22.06.1944 о выселении всех украинцев за Урал.

И это только отдельные факты и только 20 века. А подобное творилось и 200, и 300 лет тому назад.

Странно ли, что после такого тотального геноцида украинцы, стесняясь собственного языка, разговаривают или на чужом языке, или коверкают свой язык до неузнаваемости? Странно, что мы вообще существуем, чувствуем себя украинцами! Другие европейские народы, попав в подобную историческую западню, вообще исчезали, растворяясь в море агрессивных наций, а те, которые существуют до сих пор, – просто “этнографический материал”, лишенный языка, культуры и осознания, кто же они такие. Такова судьба, скажем, бретонцев, валлийцев, каталонцев, лужичан, вепсов. И даже наших северных соседей, белорусов.

Мы возродили свое государство, которое, казалось, навсегда отошло в прошлое, добыли в борьбе свою независимость. Так неужели у нас не хватит мужества и решительности возродить свой язык?

Я обращаюсь ко всем, кто чувствует себя украинцем, патриотом, кому не безразлично будущее нашей Родины: нечего стесняться нашей культуры, нашего языка, наших обычаев и наших корней. Скажем же всему миру, кто мы есть, на нашем языке. Разговаривайте на украинском! Если забыли – вспомните. Если не знаете вообще – учите! Не стесняйтесь, если будут ошибки, главное - стремление к языку. Не обращайте внимание на тех “умников”, которые утверждают: якобы, “чтобы разговаривать на украинском, нужно хорошо его знать”, делают “замечания”, а сами разговаривают на плохом русском.

Григорий Судовой, "Рідна Україна"