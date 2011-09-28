Власть не выполнила обещаний. Чем ответит улица?

Еще год назад большинство украинцев питали надежду на «покращення життя вже сьогодні». Не дождались. «Налоговый майдан», всеукраинская акция протеста учителей, «День гнева» предпринимателей, штурм Верховной Рады афганцами и чернобыльцами, лишаемых последних льгот – реакция отдельных групп украинского общества на действия разочаровавшей их власти идет по нарастающей. Но в обозримой перспективе жизнь в Украине слаще не станет: на повестке дня – повышение тарифов ЖКХ, еще большее урезание льгот, инфляция и рост цен. Чем ответит улица?

Все украинские социологические службы фиксируют тотальное разочарование украинцев во власти. Что, к слову, также относится и к оппозиции. Отчасти это объясняется тем, что момент самоопределения общества еще не наступил – ближайшие выборы через год. Но это лишь часть ответа. Правда же в том, что президент Янукович и его команда так и не выполнили главного взятого на себя обязательства – улучшить экономическую ситуацию в стране. И нарекания Азарова на «попередников» или недостаток времени уже не проходят. Украинцы окончательно разуверились в том, что дорвавшиеся до власти люди будут думать о ком-то, кроме себя. Хотя всего полтора года назад, по истечении первых ста дней нового президентства, такие иллюзии были. Согласно данным Института Горшенина, на тот момент доверие к новому президенту выросло до 60%. При этом основным заданием, которое украинцы возлагали на нового главу государства, было наведение порядка в экономике, а основным ожиданием, связанным с Януковичем, – улучшение собственного материального положения.

С чего же начала новая власть? С судебной реформы. С одной стороны логичный шаг, ведь 90% украинцев именно суд считают самой коррумпированной ветвью власти. Но не с нашим счастьем, как говорят в Одессе. В итоге реализации реформы, надсудебный орган – Высший совет юстиции – получил расширенные полномочия увольнять судей в считанные часы, а сам ВСЮ стал во многом подконтролен Банковой. Этим был нарушен основной статус-кво «демократичного президентства» Ющенко – равнодоступность судов. В том смысле, что у спорящих сторон были примерно равные шансы на успех при наличии определенной суммы на расходы. Не этот, так другой суд вынесет нужное решение. Украина же не забыла, как суды всех мастей приостанавливали решения Президента Ющенко. Как ни парадоксально, но коррумпированный плюрализм украинских судов был одной из основных преград к диктатуре. То есть основой украинской демократии. Отныне данной основы нет. Теперь все судебные решения принимаются в одном здании. Или в одном кабинете, кому как нравится.

Далее последовало спешное принятие Налогового кодекса. Опять же, благое дело. Украина – чуть ли не единственная страна в Европе, у которой вопрос сбора налогов регламентировался более пяти тысячами законов, подзаконных актов, директив и прочих, зачастую противоречащих друг другу, юридических документов. Которые к тому же ежегодно менялись и дополнялись. Украинская налоговая система признана одной из самых сложных и громоздких в мире. А налоги – это ни много ни мало, основа государственности любой страны. Благое начинание нового правительства – принять Налоговый кодекс – закончилось неожиданным поворотом – «Налоговым майданом». Причем неожиданным, как для власти, так и для общества. И первые, и вторые, выжидали. Первые – как далеко можно пойти в подавлении несогласных, вторые – как далеко пойдут первые.

На тот момент общество сделало вид, что проблемы предпринимателей его не касаются. В итоге коснулись. В том смысле, что, как и аппетит приходит во время еды, так и желание власти плевать на интересы общества усиливается при отсутствии противодействия.

Следующими, кто почувствовал это на себе, стали учителя. Крайне прискорбно, что протесты педагогов проигнорировали и СМИ, и большая часть нашего общества. Кадры с бросающимися под колеса троллейбуса учителями весной 2011 года, пытающимися таким образом привлечь внимание к своему нищенскому положению, показали лишь два украинских телеканала…

Правда, пройти мимо штурма Верховной Рады афганцами СМИ уже не смогли. Слишком неожиданно. Слишком радикально. Похоже, многие хотели увидеть «межличностное общение» обозленного народа с народными избранниками. Причем акция афганцев не была политической – люди просто хотели отстоять свои права, и не знали, как это сделать иначе.

Публичные, во многом спонтанные акции протеста электоральных групп понемногу становятся тенденцией. Причем, заметьте: в требованиях протестующих зачастую совсем нет политики – люди отстаивают свои экономические права. Именно этот посыл – жить обеспеченно, стал одной из основ недавних арабских революций. При этом эксперты даже выделяют определенный фактор, объединивший людей, – так называемый демонстрационный эффект имущественного расслоения. Когда представители правящего класса красуются на фоне супердорогих авто, живут в неприлично роскошных резиденциях, носят ювелирные украшения по цене, за которую можно приобрести все квартиры в каком-нибудь провинциальном городке типа Енакиево, а все остальные это наблюдают и понимают, что ни они, ни их дети за всю свою жизнь не смогут иметь даже десятой части такой роскоши. В арабских странах данный эффект стал причиной революций.

А в Украине?

Наши коллеги из России провели исследование, целью которого было определение социальной группы, которая является носителем основных протестных настроений. И выяснили, что в отличие от арабских стран, основой потенциальной революции в России является не молодежь, а уже состоявшиеся люди в возрасте 30 – 45 лет, с образованием и высокой квалификацией, у которых есть потенция и необходимость самореализации, но нет никаких возможностей прокормить свои семьи. Насколько это справедливо для Украины, судите сами.

В условиях тотального недоверия политикам, самоорганизация граждан в отстаивании своих прав – путь спасения для Украины. Равнодушие общества – путь к изоляции и тоталитаризму. И не стоит думать, что, например, урезание льгот касается только афганцев и чернобыльцев, а Налоговый кодекс – предпринимателей. Это как в известной рекламе: «У вас еще что-то осталось? Тогда мы идем к вам». Похоже, что «Украины для людей» в ближайшее время не предвидится. Так чем ответит улица?

Владимир Застава, Институт Горшенина