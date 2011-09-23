Грузовик разнес отбойник и перекрыл трассу Киев-Чоп

Автопроисшествие произошло сегодня ночью в поселке Антополь Ривненского района на трассе «Киев-Чоп». Водитель фуры, которая ехала из Хмельницкого в направлении Киева, заснул за рулем. Грузовик сбил металлическое ограждающее, разделяющее полосы движения, и перекрыл трассу. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ОГАИ Ривненской области.

В тот момент по трассе во встречном направлении проезжал 2-этажный автобус «Мерседес». В салоне были два водителя и 51 пассажир. Благодаря удачному маневру водителя удалось избежать столкновения с грузовиком. Автобус «прочесал» свою левую сторону, но удержался на ходу и обошел фуру, не перевернувшись. У него только лопнуло одно колесо.