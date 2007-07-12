Американец трижды за три дня попал в больницу и один раз в тюрьму

Житель американского штата Теннесси 42-летний Тони Хикс на минувшей неделе трижды попал в больницу и один раз в тюрьму - в воскресенье Хикса сбил автомобиль, в понедельник его избили, во вторник он получил огнестрельное ранение и был арестован, сообщают РИА "Новости".

Для начала Хикс угодил под машину, что стало поводом для первого из трех визитов в местную больницу.

На следующий день в квартиру Хикса проник вооруженный ножом злоумышленник. Он ударил хозяина квартиры кружкой по лицу, а затем вынес из квартиры ценные вещи. Неудачливому американцу вновь пришлось наведаться в госпиталь.

Во вторник вечером сотрудница небольшого магазина недалеко от дома Хикса сообщила в полицию о том, что в помещение зашел человек в белой бандане, закрывавшей лицо, ударил ее и, угрожая пистолетом, потребовал открыть кассу и отдать ему выручку.

В ходе расследования этого ограбления был допрошен и Хикс. Как сообщается в рапорте полицейских, во время допроса он "повел себя агрессивно" по отношению к офицерам, те были вынуждены применить оружие, в результате мужчина был ранен, а затем арестован.

В четверг утром в ходе слушаний местный суд назначил Хиксу залог в размере ста тысяч долларов. 13 июля Хикс предстанет перед судом по обвинению в вооруженном ограблении и попытке убийства.