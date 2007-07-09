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Патрисия Каас и Валерий Леонтьев на ”Славянском базаре” (фото)
22:31, 09 июля 2007
Разное
1102
0
Фестиваль продлится до 14 июля
Фото Владимира Базана /
УНИАН
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