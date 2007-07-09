Патрисия Каас и Валерий Леонтьев на ”Славянском базаре” (фото)

22:31, 09 июля 2007
Разное
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Фестиваль продлится до 14 июля

Амфитеатр, где проходит Международный фестиваль искусств «Славянский базар»

Валерий Леонтьев выступает на торжественной церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске (Беларусь), 6 июля 2007 г.

Патрисия Каас выступает на торжественной церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске (Беларусь), 6 июля 2007 г.

Фото Владимира Базана / УНИАН

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