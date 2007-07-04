Есть ли культурная жизнь в Киеве?

Начальник Главного управления культуры и искусств Киевской городской государственной администрации Светлана ЗОРИНА отвергла обвинения в адрес столичных властей в уничтожении культурной жизни в столице.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН, которая называлась “Столичная культура в надежных руках”.

С.ЗОРИНА отметила, что действительно в этой сфере жизнедеятельности города на сегодня существуют очень много проблемных вопросов. Однако, со своей стороны Главное управление культуры и искусств пытается в рамках своих полномочий защищать интересы заведений культуры и ее деятелей.

В частности, комментируя обвинение в том. что столичные власти пытаются отобрать помещение у галерей, мастерских и театров, С.ЗОРИНА объяснила, что в Киеве вопросы имущества решаются на уровне Управления коммунального имущества, позиция которого не всегда совпадает с позицией управления культуры. “Мы, как управление культуры, поддерживаем, чтобы в мастерских жили художники. Всем художникам, которые обращались в управление культуры, мы предоставляли свои рекомендательные письма для того, чтобы все же управление имуществом оставило их в своих помещениях. В некоторых случаях нам удается сохранить”, - отметила С.ЗОРИНА.

Она привела пример, что по обращению управления культуры Киевсовет на прошлой сессии отменил решение об отселении Центра Леся Курбаса и Центра декоративного искусства, помещение которых было выставлено на аукцион.

Вместе с тем С.ЗОРИНА отметила необходимость принятия законодательных актов на уровне государства относительно создания единого реестра мастерских художников и закрепления помещений за творческими союзами, чтобы эти мастерские нельзя было при любых обстоятельствах сдавать в аренду и использовать не по назначению.

С.ЗОРИНА также проинформировала, что сейчас в Главном управлении культуры и искусств рассматриваются предложения относительно расширения помещения театра “Колесо”, который находится на Андреевском спуске. Также благодаря управлению согласовано строительство драматического театра на массиве Выгуревщина-Троещина, ведется строительство Киевского драматического театра на Подоле, решается вопрос с пристройкой к Киевскому театру драмы и комедии на Левом берегу и тому подобное.

Говоря о строительстве Малой оперы на Лукьяновской площади, которое длительное время было заморожено, С.ЗОРИНА проинформировала, что управление культуры полностью поддерживает инициативу прежнего мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО по возрождению ее в этом помещении, и в бюджете города на текущий год для этого выделены средства в сумме 700 тыс. грн. Однако, утверждает С.ЗОРИНА, при прошлой власти земля под зданием будущей Малой оперы была продана и без согласования владельца никаких работ там нельзя было проводить. По информации С.ЗОРИНОЙ, лишь в мае этого года КГГА получила необходимое согласование.

Она также напомнила, что столичные власти решили вопрос с размещением экспонатов Музея истории Киева, который уже три года не имеет своего помещения.

По словам С.ЗОРИНОЙ, в этом году в столичном бюджете впервые предусмотрены средства на страхование музеев и их коллекций. Кроме того, музеи Киева планируется оснастить аудиогидами, как в зарубежных музеях.

В целом, по данным С.ЗОРИНОЙ, в 2007 г. на содержание отрасли культуры предусмотрено 146 млн. грн, что на 13,5% больше, чем в прошлом году, и это без средств на капитальные вложения.

Также С.ЗОРИНА отметила необходимость принятия закона о меценацтве. “Я могу сказать, что это решило бы вопросы глобальные и очень большие”, - убеждена она. На сегодня же управление культуры собственными силами пытается привлекать на решение проблем отрасли спонсорские средства.

В свою очередь, присутствующие на пресс-конференции народный артист Украины, советник Президента Владимир ГРИШКО сказал, что у него не создается впечатление о гибели культуры в столице. “Если была бы у меня такая мысль, то я бы никогда не провел бы ни одного проекта с Главным управлением культуры и искусств”, - отметил он, проинформировав, что управление поддержало его социальный проект “Лица малой оперы”, а также рассматривает следующий проект, способствует в выполнении поставленной Президентом Украины задачи возвращать украинских исполнителей на Родину и тому подобное.

В.ГРИШКО выразил надежду, что представители городской и государственной власти сядут за стол переговоров и найдут решение существующих проблем, которые возникли в Киеве в сфере культуры.

Справка УНИАН. В последнее время в прессу поступают заявления от представителей политических сил и творческой интеллигенции, в которых говорится об уничтожении культурной жизни в Киеве. В частности, в конце июня работники культуры, искусства, члены творческих союзов в открытом письме заявили, что в Киеве депутатское большинство горсовета поддержало программу “изгнания из арендованных в города помещений Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса, Союза композиторов Украины, Дома актера, театра “Актер”, галерей “Карась”, “Совиарт”, “Ра”.

Как отметил народный артист Украины, руководитель службы Секретариата Президента Украины Александр БЫСТРУШКИН, “прикрываясь статьей 118 Закона “О государственном бюджете Украины на 2007 год”, киевские власти с целью якобы наполнение казны города за счет пересмотра арендных ставок за помещения нежилого фонда вынуждает интеллигенцию идти на конкурсы с денежными бизнес-арендаторами. Директор Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса Неля КОРНИЕНКО заявила, что в Киеве “происходит демонтаж культуры, а следовательно и демонтаж нации, ее интеллигенции, народа, а значит государства”. По ее словам, “власть, которая так поступает, является оккупационной”.