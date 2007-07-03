В Ялте появится памятник «Микрофону Кобзона»

На Аллее юмора в Ялте (Крым) этим летом в рамках Фестиваля юмора и эстрадного искусства появится очередной шутливый памятник. На этот раз это будет памятник «Микрофону Кобзона», сообщает официальный сайт Ялты.

Ожидается, что в этом году «юморной» фестиваль станет международным и соберет участников не только из стран бывшего СССР, но и из Израиля, Швейцарии и США. Будет представлено пять жанров: оригинальный, музыкальный, вокальный, разговорный и цирковой.

Фестиваль юмора и эстрадного искусства стартует в августе.

Как сообщал УНИАН, в прошлые годы в рамках фестиваля на Аллее юмора в Ялте были открыты памятники «Портфель Жванецкого», «Жилетка Арканова» и «Трубка Ширвиндта».