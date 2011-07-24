Из метро "Кловская" упавшую девушку вынесли в пакете

Сегодня в 12.00 на станции метро «Политехнический институт» в Киеве произошел пожар.

Как сообщает сайт газеты «Сегодня»,на станции почувствовался сильный запах гари, в дыму оказались платформы. Эскалаторы были в срочном порядке остановлены. Несколько человек, которые не держались за поручни, упали.

Приблизительно через 10 минут ситуация нормализовалась. Однако в пресс-службе милиции метрополитена изданию сообщили, что у них такой инцидент не зафиксирован.

Двумя часами ранее на станции метро «Кловская» молодой девушке стало плохо. По информации «Сегодня», «она либо пыталась броситься под поезд, либо ей стало плохо прямо в метро. Сотрудники «скорой помощи» прямо на станции пытались привести девушку в чувство. Жива ли она - неизвестно. Из метро девушку вынесли в пакете».