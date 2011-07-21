В аварии автобуса Neoplan пострадали 5 детей

В аварии автобуса Neoplan, следовавшего через Ровенскую область из Германии в Киев, пострадали 7 иностранцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, среди травмированных 4 граждан Германии, 2 гражданина Люксембурга и 1 гражданин Франции. Также пострадали 4 граждан Украины. Из 11 человек, получивших травмы - 5 детей.

По данным МЧС, на момент аварии в автобусе находились 17 пассажиров и 2 водителя.

Как сообщалось, сегодня, 21 июля, около 12.10 вблизи села Птичья Дубенского района Ровенской области на автодороге «Киев-Чоп» водитель автобуса Neoplan, который ехал из Германии, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд автобуса в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП погибла женщина 1950 г.р., гражданка Украины.