Червоненко: в Карпатах уникальные условия для автогонок

11-13 августа на территории Черновицкой и Ивано-Франковской областей пройдет пятый этап чемпионата Украины «Ралли Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно на пресс-конференции председателя Черновицкой облгосадминистрации Михаила ПАПИЕВА, президента Автомобильной федерации Украины Евгения ЧЕРВОНЕНКО, первого заместителя председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Василия ПЛАВЮКА и секретаря Черновицкого городского совета Виталия МИХАЙЛИШИНА.

«Мы имеем уникальные возможности для проведения престижных автогонок именно по гравиевым дорогам со сложным рельефом, поэтому краевые власти Буковины и Прикарпатья поддержали инициативу Автомобильной федерации Украины (ФАУ) о проведении этих соревнований, которые состоятся в Косивском районе Ивано-Франковской и Путильском и Выжницком районах Черновицкой областей, в частности, на перевалах «Шурдин» и «Нимчич», а завершатся в Черновцах», - отметил М.ПАПИЕВ.

По его словам, средства на проведение ралли из бюджета области не будут выделяться - соревнования будут финансироваться за счет спонсоров.

М.ПАПИЕВ также сообщил, что ФАУ обратилась в Международную автомобильную федерацию с предложением включить данное гравиевое ралли в календарь Чемпионата Европы по ралли на 2012 год.

В свою очередь, Е.ЧЕРВОНЕНКО выразил убеждение, что августовский этап «Ралли Украина» пройдет «на достойном уровне, оставит приятные впечатления у участников соревнований и многочисленных почитателей автоспорта», будет способствовать популяризации Карпатского региона и привлечению инвестиций, а также засвидетельствует готовность для проведения в будущем на этих трассах европейских и мировых автогонок. По его словам, «это действительно уникальная трасса, и гонка в Карпатах имеет мировое будущее».