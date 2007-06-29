На трассе «Каменка-Днепровская – Бердянск» погибли 5 человек
12:40, 29 июня 2007Разное
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Среди них - маленький ребенок
В Запорожской области возле города Токмак на автодороге «Каменка-Днепровская – Бердянск» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибло пять человек, в том числе ребенок (2005 г.р).
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от Чернобыльской катастрофы.
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