На трассе «Каменка-Днепровская – Бердянск» погибли 5 человек

В Запорожской области возле города Токмак на автодороге «Каменка-Днепровская – Бердянск» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибло пять человек, в том числе ребенок (2005 г.р).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от Чернобыльской катастрофы.