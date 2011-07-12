От ГПУ требуют вмешаться в ситуацию с «Коломийським вісником»

Комитет защиты украинских журналистов (КЗУЖ) требует от Генеральной прокуратуры восстановить законность, вернув в собственность коломыйской общины (г. Коломыя Ивано-Франковской области) долю имущества газеты «Коломийський вісник», которая, по их убеждению, была приватизирована незаконно.

Как говорится в сообщении пресс-службы КЗУЖ, противоправные действия должностных лиц Коломыйского городского совета привели к прекращению выхода газеты «Коломийський вісник» и содержат признаки рейдерского сговора и преступления, что можно квалифицировать как «Преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

В Комитете отмечают также, что 23 марта 2010 г. на главного редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА было осуществлено разбойное нападение, которое связано с профессиональной деятельностью. У журналиста был проломлен череп, сломана нога, и он стал инвалидом.

В КЗУЖ утверждают, что в прошлом году Коломыйский горсовет пытался лишить «Коломийський вісник» помещения, однако Хозяйственный суд Ивано-Франковской области 10 сентября 2010 г. отказал в удовлетворении этого иска.

“Из-за экономической удавки газета «Коломийський вісник» не выходит уже более полугода, журналистский коллектив остался без работы, а городская община - без газеты, которая выходила более 20 лет. Пришлый горе-инвестор газеты «Коломийський вісник» избегает обязательств и ответственности, как и его покровители в горсовете и в высших эшелонах власти. Сейчас от Генеральной прокуратуры зависит, будет ли возвращено издание законному совладельцу – Коломыйскому городскому совету и общине, или рейдерство в масс-медиа будет продолжено”, - говорится в сообщении защитников журналистов.

По информации КЗУЖ, редакция газеты «Коломийський вісник» действовало в форме общества с ограниченной ответственностью, в котором 50% уставного капитала принадлежало территориальной общине г. Коломыя, остальное имел журналистский коллектив. Но 28 января 2009 г. участник общества в лице Коломыйского городского совета единолично и кулуарно, без участия ответственных работников редакции, решил выйти из состава участников ООО “Редакция газеты «Коломийський вісник» (решение Коломыйского горсовета № 1762-36/2009 от 28.01.2009 г.). В соответствии с решением общего собрания соучредителей (участников), протокол № 0109 от 5 июня 2009 г., городской совет был исключен из состава соучредителей и вместо него был принят Виктор БАБУЩАК, якобы родственник экс-заместителя министра юстиции Украины, а ныне руководителя Службы центрального аппарата этого министерства и действующего депутата Ивано-Франковского областного совета Богдана ГДИЧИНСКОГО.

Как утверждают в Комитете защиты украинских журналистов, решение Коломыйского городского совета о выходе из соучредительства редакции газеты «Коломийський вісник» принято в одностороннем порядке, что не отвечает требованиям статьи 20 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине».