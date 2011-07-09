Собор УПЦ не внес изменений в устав об управлении церковью

Юбилейный Собор Украинской православной церкви, который состоялся в Киево-Печерской Лавре 8 июля, принял устав об управлении УПЦ в редакции, утвержденной Архиерейским Собором 21 декабря 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, также юбилейный Собор УПЦ принял постановление и утвердил решение Священного синода УПЦ и Соборов епископов УПЦ, которые состоялись в период от 26 июня 1992 года до 8 июля 2011 года.

Напомним, что на днях некоторые СМИ предполагали, что Собор может утвердить изменения к уставу об управлении УПЦ, среди которых пункт о введении должности местоблюстителя на случай смерти или невозможности исполнения обязанностей Предстоятелем УПЦ Митрополитом ВЛАДИМИРОМ.

Пресс-секретарь УПЦ Григорий КОВАЛЕНКО отметил, что сбор епископов решил не вносить изменения в действующий устав. Новые поправки к уставу будут рассмотрены сформированной во время Собора епископов УПЦ постоянно действующей комиссией во главе с митрополитом Донецким и Мариупольским ИЛЛАРИОНОМ.

«Для церкви устав об управлении не является первоочередным документом. Для нас таким документом является Евангелие, постановления Соборов. А устав – это документ, которым мы руководствуемся в отношениях со светской властью, где мы ей объясняем понятным для нее языком, как мы устроены», – отметил Г.КОВАЛЕНКО.

«Как мы и говорили, Собор ничего не скрывал – в церкви нет и не может быть ничего тайного. Собор обратился к власти с предложением предоставления церкви статуса юридического лица и возможности создавать учебные заведения всех уровней, введения христианской этики и Закона Божьего в программы учебных заведений всех уровней, создания системы капеланства», - добавил Г.КОВАЛЕНКО.

Участники Собора также призвали органы власти ввести мораторий на приватизацию бывшего церковного имущества. «Сохранять достояние мы должны вместе – государство и церковь», - сказал пресс-секретарь УПЦ.