Медиа-профсоюз приглашает своих членов на собрание и на «Сеновал»

В четверг, 28 июня 2007 года, на День Конституции, состоится общее собрание членов Киевского независимого медиа-профсоюза. Соответствующее решение принял комитет КНМП.

Начало официальной части – 11.00 в помещении Дома ученых, по адресу ул. Владимирская, 45–А (во дворе, напротив выхода из метро Золотые Ворота).

Регистрация участников – с 10.30.

В повестке дня – отчет о работе за прошлый год, выборы нового председателя Киевского независимого медиа-профсоюза, комитета Киевского независимого медиа-профсоюза, ревизионной комиссии и утверждения программы работы на 2007/2008 годы.

В 15.00, после завершения работы собрания, приглашаем всех участников на неформальное общение в ресторан «Сеновал», по адресу на ул. Саксаганского, 40 (на углу ул. Саксаганского и Владимирской).

Контактные лица:

и.о. исполнительного секретаря КНМП Вероника ЖЕРНОВА, тел. 537-20-03 или 8-050-310-44-41

или председатель КНМП Михайлина СКОРИК, тел. 8-095-306-70-53 (если не дозваниваетесь, посылайте смс)