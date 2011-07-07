Оппозицию призывают объединить усилия

Активисты семи всеукраинских общественных организаций обратились с открытым письмом к лидерам оппозиционных политических сил Украины с призывом поддержать инициативу председателя политсовета партии «Наша Украина» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и принять участие в заседании оппозиционных сил 12 июля текущего года, чтобы не допустить окончательной узурпации власти нынешним режимом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Просим вас прийти к общей позиции по недопущению принятия в Верховной Раде новой редакции закона о выборах народных депутатов, с помощью которого нынешняя власть хочет закрепить свое господствующее положение после выборов 2012 года», - отмечается в письме.

«Призываем все оппозиционные силы Украины 12 июля объединить свои усилия для недопущения фальсификаций парламентских выборов, для защиты волеизъявления населения, для победы проукраинских сил в 2012 году», - добавляют авторы документа.

По их убеждению, лидеры украинской оппозиции должны «составить четкий план действий по недопущению принятия нового закона о выборах, согласовать и совместно координировать свои действия по одномандатным округам, принять четкую политическую позицию, которая бы базировалась на основах патриотизма и украиноцентризма, программу, которую бы поддержали ваши избиратели».

«Также призываем объединить свои усилия после выборов и не допустить оформления в Верховной Раде нового созыва провластного большинства, которое бы продолжало проводить антинародные реформы», - добавляют общественные активисты.

Письмо подписали представители ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры, ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции», ВМОО «Молодежный националистический конгресс», ОО «Поколение Майдана», Гражданской инициативы «Обновление страны», Гражданской инициативы «Наше дело», Сети гражданского действия «ОПІР».

С подобными обращениями выступили сегодня также 26 местных общественных организаций, в частности Одесской области, Запорожья, Киева, Ивано-Франковской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей.