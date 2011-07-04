Днепропетровских стражей порядка посадили в электромобили (фото)

Центр Днепропетровска со 2 июля патрулируют местные стражи порядка на электромобилях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, накануне заместитель председателя ОГА Иван СТУПАК передал два электромобиля сотрудникам коммунального предприятия «Муниципальная гвардия».

«Патрулирование на этих автомобилях решает целый ряд серьезных аспектов. Во-первых, это экологически чистый транспорт, во-вторых, удобный для патрулирования и задержания уличных преступников, в-третьих, мы значительно сэкономим расходы на энергоносители», – сказал И.СТУПАК.

Электромобили приобретены за спонсорские средства, объем которых не разглашается. Это транспортное средство рассчитано на 4человека, его максимальная скорость - 25 км/час. Электромобиль имеет удобный радиус разворота, удобную посадку и высадку. Зарядка аккумуляторной батареи позволяет проехать до 80 км, что хватит для одной смены патрулирования.

Электромобили активно используются органами правопорядка в странах Европы, в США, Японии, России.

До 1 сентября для КП «Муниципальная гвардия» планируется закупить еще 8 электромобилей.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля депутаты Днепропетровского городского совета приняли решение о создании коммунального предприятия „Муниципальная гвардия”.

Муниципальная гвардия подчиняется Департаменту взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной и оборонной работы и по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета.

Муниципальная гвардия обеспечивает правопорядок в Днепропетровске во время проведения массовых мероприятий, предоставляет услуги по охране предприятий и учреждений.

В муниципальной гвардии служат 130 профессионалов, бывшие сотрудники органов внутренних дел.