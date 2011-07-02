В Киеве "День Днепра"
КГГА представляет расписание событий
2 июля киевляне и гости города отметят «День Днепра».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, праздничные мероприятия пройдут в историческом сердце города – на Подоле.
В рамках праздника в 10.00 на Днепре (Речной вокзал) начнутся соревнования по парусной регате среди яхт-клубов Украины. А в 16.00 на Контрактовой площади начнутся рыцарский турнир, конкурс красоты «Днепровская русалка» и выставка детских творческих работ.
Завершится действо благотворительным концертом лучших коллективов Украины, России и Беларуси.
«День Днепра» проводится по инициативе Всеукраинского благотворительного фонда «Днепр».
В связи с проведением праздника 2 июля с 11.00 до 22.00 на Контрактовой площади будет перекрыто дорожное движение.