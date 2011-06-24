Иоанн Павел II станет покровителем электронных СМИ

Римские журналисты попросили Папу Римского БЕНЕДИКТА ХVI назначить святого-покровителя электронных СМИ. Наиболее подходящей кандидатурой репортеры сочли предшественника нынешнего Папы Иоанна Павла II, сообщает Лента.ру.

С этой просьбой к Папе 22 июня обратился председатель Ассоциации римских хроникеров Романо БАРТОЛИНИ на коллективной аудиенции в Ватикане.

Репортеры Рима долго выбирали подходящего святого на роль покровителя всех работников "коммуникаций электронной эры". В интернет-обсуждении в качестве кандидатов упоминались священник и журналист Максимилиан Колбе, погибший в концлагере, а также священник Педро Регаладо, который мог появляться в нескольких монастырях одновременно.

Сроки канонизации польского понтифика Иоанна Павла II еще не названы, но журналисты склонились именно к его кандидатуре: при жизни Иоанн Павел II уделял немало внимания вопросам технологий, а также использованию их в сферах коммуникации.

Сейчас покровителем всех журналистов и писателей считают святого Франциска Сальского, который прославился как писатель.