На выставке посмертных масок великих украинцев (фото)

Бандера, Шевченко, Гоголь, Довженко

На выставке посмертных масок великих украинцев «Украинский пантеон», посвященной 20-й годовщине Независимости Украины. Представлены посмертные слепки политиков, писателей и художников. Среди них - маски Тараса Шевченко, Малевича, Булгакова, Паустовского, Королева, Петлюры и многих других. Фото Владимира Гонтаря / УНИАН

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