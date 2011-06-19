На выставке посмертных масок великих украинцев (фото)

22:20, 19 июня 2011
Разное
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Бандера, Шевченко, Гоголь, Довженко 

На выставке посмертных масок великих украинцев «Украинский пантеон», посвященной 20-й годовщине Независимости Украины.

Представлены посмертные слепки политиков, писателей и художников. Среди них - маски Тараса Шевченко, Малевича, Булгакова, Паустовского, Королева, Петлюры и многих других.

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН

 

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