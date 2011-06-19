На выставке посмертных масок великих украинцев (фото)
22:20, 19 июня 2011
Разное
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Бандера, Шевченко, Гоголь, Довженко
На выставке посмертных масок великих украинцев «Украинский пантеон», посвященной 20-й годовщине Независимости Украины.
Представлены посмертные слепки политиков, писателей и художников. Среди них - маски Тараса Шевченко, Малевича, Булгакова, Паустовского, Королева, Петлюры и многих других.
|Шевченко
|Довженко
|Бучма
|Садовский
|Драгоманов
|Булгаков
|Бандера
|Петлюра
Фото Владимира Гонтаря / УНИАН
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