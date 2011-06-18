Начинается двухдневный турнир по историческому фехтованию

На Сумщине 18-19 июня в Круглом дворе - архитектурно-исторической памятке города Тростянец - состоится фестиваль исторической реконструкции «Стара Фортеця».

Как передает корреспондент УНИАН, первый фестиваль, организаторами которого выступили Тростянецкий городской совет и Сумская областная федерация клубов исторической реконструкции, состоялся в прошлом году.

В этом году на «Стару Фортецю-2011» поданы заявки на участие от клубов не только Украины, но также России и Молдовы.

В течение двухдневного турнира по историческому фехтованию в рамках фестиваля пройдут бои рыцарей в номинациях «щит-меч», «меч-меч», массовые сражения, а также турниры лучников.

Для новичков опытные бойцы проведут мастер-классы по владению средневековым оружием и стрельбе из старинных луков и арбалетов.

Во время фестиваля также состоятся презентации клубов и общественных организаций, конкурс исторического костюма, «средневековая» ярмарка, концертная программа, файер-шоу, салют. Будет работать корчма, где желающим предложат блюда, приготовленные на костре.