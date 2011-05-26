Колесо истории. «Пятая колонна» в Одессе запланировала очередную провокацию

26 мая группа одесских маргиналов из приснопамятной «Родыны», а также несколько сочувствующих и их кремлевских крышевателей распространила анонс следующего содержания (цитирую):

«Родына» собирает в Одессе конференцию по реинтеграции советского пространства».

И что примечательно, старт этой «научной» акции запланирован 27 мая не где-нибудь, а в актовом зале Одесского Национального университета им. Мечникова. Надо полагать, не без согласия ректора вуза Игоря Коваля, не так давно назначенного министром Дмитрием Табачником.

Кто запланирован запевалами? Как анонсировала пресс-служба одесской «Родыны», один из профессиональных московских «украинофилов» Михаил Леонтьев, его заместитель по небезызвестному журналу «Однако» Андрей Кобяков, еще один из его единомышленников Михаил Делягин, а также киевские сподвижники Юрий Романенко (директор «Центра политического анализа «Стратагема»), Ростислав Ищенко (президент «Центра системного анализа и прогнозирования»), Юрий Гаврилечко (активист общественной организации «Фонд общественной безопасности», а также, разумеется, представители «Родыны» Александр Васильев, Леван Самхарадзе и другие видные специалисты по гальванизации призрака почившей в Бозе Советской империи…

Ведь что, собственно, предусматривает понятие «реинтеграция»? Объединение чего-либо, прежде распавшегося, разъединённого, на новых принципах, основаниях…

Не тот ли это случай, когда некоторым приверженцам империи неймется, во что бы то ни стало, повернуть вспять, вопреки реалиям и законам общественного развития, колесо истории и возвратить Украину в былые времена коммунистического насилия и бесправия?

Кстати, о колесе… 25 мая в Одессе запущено крупнейшее в Украине «колесо обозрения». Соответствующий европейским стандартам качества и безопасности аттракцион, возведенный в парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, способен поднять отдыхающих на высоту 45 метров. Из 32 шестиместных кабин открывается вид на Одесский залив, высокие купола храмов, высотные здания… Многие одесситы помнят, что и раньше в городе функционировал подобный аттракцион. Правда, советского производства, соответствующего качества и габаритами в два раза помельче – высотой 25 метров.

Первые сотни кругов современного европейского «чертового колеса» уже позади.

Похоже, до того вскружил швейцарский аттракцион головы представителям «пятой колонны», что не устояли они перед соблазном попытаться остановить и даже запустить вспять «политическое колесо» украинской истории?..

Михаил Аксанюк, Одесса