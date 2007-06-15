В новом отеле Marriott отказались от женского этажа

Известная сеть гостиниц Marriott отказалась от планов по возведению отдельного этажа для женщин в своем новом отеле класса люкс. По сообщению источника в компании, и мужчины, и женщины будут допускаться на все этажи гостиницы, передает Associated Press.

Ранее планировалось, что 19-й этаж будет отдан только женщинам. В комнатах сотрудники Marriott хотели разместить разнообразные вещи, полезные именно женщинам - подставки для украшений, специальные средства для душа, фены.

Идея Marriott заключалась в том, чтобы путешествующие бизнес-леди смогли почувстовать себя в данной гостинице в полной безопасности. Однако вскоре компания получила множество отзывов от клиентов, которые назвали инициативу Marriott ужасной. Тогда в сети гостиниц решили отказаться от проекта.

Новый отель будет построен в Мичигане. Предполагается, что Marriott потратит на его возведение около ста миллионов долларов. Отель будет управляться компанией Alticor по лицензии Marriott International.

Marriott International сейчас - крупнейшим гостиничным оператором. Компания управляет 2990 отелями в 68 странах мира.

Лента.ру