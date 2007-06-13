«Тебе звонит какой-то гад. Сказать ему, что ты не рад?»

Мнение

Во вторник один из крупнейших национальных операторов мобильной связи провел так называемое «Заседание народной инициативы». Оно было посвящено – внимание! – «обсуждению вопросов этических норм общения по мобильному телефону». Мероприятие проводилось в рамках социального проекта «Мобильная культура». В том, что мобильный оператор, «услугами которого пользуется половина Украины», по признанию его пиар-менеджеров, устраивает такие заседания, ничего удивительного нет. Но поразил тот пафос, которым была окутана эта акция. Так, по мнению участников заседания, к псевдофеномену, названному «мобильной культурой», теперь нужно подходить комплексно и рассматривать ее как нечто самостоятельное.

А для начала поговорили о «мобильном бескультурье». Организаторы заседания сообщили, что туповатое население никак не желает переключать «трубы» на вибрирующий режим в общественных местах. Не желает шептать в телефон. В результате нежные уши интеллигентных людей пухнут от обилия услышанного. А потому решили, что отныне все будет иначе. Теперь так называемую «мобильную культуру» людям будут прививать «продвинутые» в этом деле люди: режиссер Оксана Байрак, телеведущая Маша Ефросинина, актер Остап Ступка, певица Алена Винницкая. Запомните их всех. Каждый из них, по их собственным признаниям, старается быть максимально корректным и культурным во время мобильного общения.

Особенно хорош Заслуженный актер Украины Ступка, сообщивший, что «мобильное бескультурье», наверное, пережиток монголо-татарского ига. (Мобильно культурный человек, а то, что никакого такого «ига» не было, не знает. Кроме того, пора бы знать, что при монголо-татарах о мобильных телефонах даже не мечтали). Задыхаясь от праведного гнева, Ступка-младший настучал на Олега Табакова, который, оказавшись в Киеве, проявил полнейшее мобильное бескультурье. Ему внезапно позвонили, и он… на несколько минут прервал общение с коллегами. Это вызвало всеобщее возмущение участников мероприятия! Пиар-менеджер мобильного оператора сказала: радует одно – это был не украинский актер, мол, у нас такого не случается. (Ну, да: «А в соседнем районе жених украл члена партии!")

Винницкая, в свою очередь, рассказала, что на «своих рок-концертах» мобильные телефоны ее не раздражают. Но некоторых граждан, которые громко разговаривают, так и хочется ударить по голове. Байрак поведала, что съемки ее фильма «Аврора» чуть не сорвались из-за того, что у одного оператора сработал… виброзвонок.

Проблема «мобильного бескультурья» приобрела какой-то вселенский размах, а потому решили с ним воевать. Заговорили о санкциях, вспомнили, что в Европе за громкие рингтоны полагается штраф пять тысяч евро. Правда, потом поостыли, решили ограничиться «мирными» мерами в отношении нарушителей. Теперь образцы личной культуры будут прививать ее непосредственные носители: Ступка, Байрак, Винницкая, Ефросинина. Они будут учить нас, как разговаривать по телефону. Кто не знает - делать это надо тихо-тихо, если звонок раздается во время разговора, нужно извиниться перед собеседником, сам сигнал необходимо как можно чаще переводить в режим вибро. За рулем вообще лучше жевать, а не говорить…

Честно говоря, все эти меры как-то настораживают. Я все за нее, за свободу, опасаюсь. Не приведет ли такая «мобилкорректность» к ограничению прав простых пользователей? И кто будет решать, что является громким звуком, что нет, какой рингтон устанавливать в трубе? Одним не нравится радио «Шансон», другие от «Виа гры» не восторге.

По-моему, здесь все обстоит куда проще. Недавно в метро ехал один в стельку пьяный мужик, из нагрудного кармана которого назойливо подавал признаки жизни телефон. «Тебе звонит какой-то гад. Сказать ему, что ты не рад?» - голосом пацана с Троещины донимал весь вагон рингтон. Мужик не хотел просыпаться, а телефон все звонил. Тогда одна оторва лет восемнадцати залезла на глазах восхищенной публики ему в карман, вытащила «трубу» и выбросила в окно под одобрительные взгляды общественности. Установилась тишина, а мужик при этом даже не проснулся. Так одна хрупкая девочка показала социуму пути решения проблемы. И мне кажется, это самое правильное: нет телефона – нет проблемы.

Владимир Зуев