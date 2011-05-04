Студентам разрешили индивидуальные планы в случае обучения за границей

Студенты высших учебных заведений могут быть переведены на индивидуальный учебный план в случае направления на учебу или стажировку за границу.

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины под №1/9-236 от 29 апреля 2011 года, сообщил УНИАН координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ.

«В случае, если в связи с учебой или стажировкой в учебном заведении (научном учреждении), выполнение учебного плана невозможно, таким лицам может предоставляться академический отпуск», - отметил А.ЧЕРНЫХ.

При направлении на учебу или стажировку в рамках соглашения между высшими учебными заведениями, в соответствии с приказом Министерства образования и науки от 16.10.2009 № 943 «О введении в высших учебных заведениях Украины Европейской кредитно-трансферной системы», используются ключевые документы ЕКТС («Аппликационная форма студента», «Соглашение об обучении», «Соглашение о практической подготовке и обязательстве о качестве», «Академическая справка»), а также Дополнение к диплому европейского образца.

«Указанное письмо будет способствовать более эффективному решению вопроса направления студентов и аспирантов на обучение и стажировку в иностранные вузы в рамках правительственных программ или соглашений», - отметил А.ЧЕРНЫХ.