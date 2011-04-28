В центре Киева «Мерседес» на полтора часа заблокировал движение

В Киеве водитель «Мерседеса» вчера на полтора часа заблокировал движение троллейбусов № 16, 18.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, по их данным, в 18 часов на выезде с улицы Софийской на улицу Малую Житомирскую было заблокировано движение этих троллейбусов. Причиной задержки движения стал оставленный водителем на проезжей части автомобиль марки «Мерседес».

На место происшествия были направлены сотрудники ГАИ и КП «Киевпасстранс», на водителя автомобиля-нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении.

По данным коммунального предприятия, в 19.30 движения троллейбусов маршрутов № 16, 18 было восстановлено.

Безответственность водителя привела к тому, что более трех тысяч пассажиров в час «пик» не смогли своевременно добраться к места назначения, подчеркнули в КГГА.

В настоящее время КП «Киевпасстранс» готовит соответствующие материалы для возмещения нанесенных убытков владельцем указанного транспортного средства.

Ввиду того, что в последнее время увеличилось количество случаев, когда из-за небрежности одного человека страдают тысячи пассажиров общественного транспорта, КП «Киевпасстранс» обращается к владельцам автотранспорта с просьбой относиться с уважением к людям, которые пользуются городским пассажирским транспортом, соблюдать правил дорожного движения и быть внимательными, особенно в местах, где работает общественный электрический транспорт.