Сегодня в Николаеве загорелось маршрутное такси.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области, по словам водителя, при подъезде к остановке машина начала глохнуть. Водитель высадил пассажиров. Открыв капот, он увидел горящий двигатель и срочно вызвал пожарных.

На место происшествия прибыло два пожарно-спасательных отделения. Пожар полностью ликвидировали через 10 минут. Огонь практически дотла уничтожил автомобиль.

По факту пожара проводится расследование. Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.