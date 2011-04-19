От ВР требуют полного запрета рекламы табака к 31 мая

Законопроект № 5164 о полном запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий должен быть немедленно передан на рассмотрение Верховной Рады Украины и проголосован без учёта поправок, внесённых в интересах табачных компаний.

Об этом заявляют общественные активисты, комментируя затягивание Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информации подготовки документа ко второму чтению, сообщили УНИАН в пресс-службе «Форум».

В частности, председатель правления регионального центра гражданского представительства «Життя» Андрей СКИПАЛЬСКИЙ уверен, что принятие закона о полном запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий будет ещё одним прогрессивным шагом по уменьшению уровня курения. В то же время он указал на то, что сегодня со стороны табачных корпораций идёт мощное сопротивление принятию законопроекта: в документ подана 71 поправка, большинство которых ослабляют законопроект.

А.СКИПАЛЬСКИЙ напомнил, что в текущем году тема Всемирного дня без табака, который ежегодно празднуется в мире 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения – это выполнение обязательств Рамочной конвенции по борьбе против табака, которую Украина ратифицировала 16 марта 2006 года. «В соответствии с Рамочной конвенцией, в течение 5 лет после вступления её в силу – не позже чем 4 сентября 2011 года – должен быть введён полный запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий», – сказал он.

А.СКИПАЛЬСКИЙ заметил, что ещё 16 февраля 2011 года Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации принял решение о создании рабочей группы по подготовке документа ко второму чтению. «Процесс создания рабочей группы занял 2 месяца, а работу собираются вести в дистанционном режиме. То есть, 16 членов рабочей группы должны письменно проголосовать «за» или «против» поправок, и обосновать свои позиции. Таким образом, специалистам комитета придётся разбираться с 1136-тью разными позициями, а также «за», «против». Как физически это возможно для согласования текста, не совсем понятно», – подчеркнул он.

Более того, по словам А.СКИПАЛЬСКОГО, в рабочую группу вошли лица, не заинтересованные в принятии закона. По его словам, в рабочую группу включены, преимущественно, представители медиа и рекламного бизнеса, аналитических центров, трёх представителей ассоциации «Укртютюн» и только трёх организаций, работающих в сфере общественного здоровья.

А.СКИПАЛЬСКИЙ подчеркнул, что такой подход к формированию группы противоречит украинскому законодательству, а также Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая запрещает включать в рабочие группы представителей, которые финансируются табачной индустрией или имеют прямой интерес в этой отрасли.

В свою очередь, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил: «Уже почти 5 месяцев табачные лоббисты цинично издеваются над законопроектом № 5164, то есть глумятся над Украиной и над здоровьем её граждан». По его мнению, любое затягивание с принятием документа происходит в корыстных интересах табачных корпораций, поскольку выгодно именно им. «Эти преступные игры нужно немедленно заканчивать, срочно передать законопроект на рассмотрение Верховной Рады и наконец-то запретить смертоносную рекламу сигарет до 31 мая – Всемирного дня без табака», – заявил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как акцентировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, парламент должен принять проект закона без учёта поправок, внесённых в угоду торговцам смертью. «Поправки депутатов Анатолия КИНАХА (Партия регионов), Елены КОНДРАТЮК («БЮТ-Батькивщина»), Ксении ЛЯПИНОЙ («Наша Украина – Народная Самооборона»), Артёма СИНИЦЫ (Партия регионов), Александра ГОЛУБА (Коммунистическая партия Украины), Тараса ЧОРНОВОЛА (депутатская группа «Реформы ради будущего») в том числе предоставляют возможность рекламировать вредоносные табачные изделия в Интернете, и поэтому противоречат интересам охраны здоровья человека», – подчеркнул общественный деятель.

Директор Института Медиа Права Тарас ШЕВЧЕНКО также поддерживает позицию, что процесс формирования рабочей группы и, соответственно, подготовки закона затягиваются. По словам Т.ШЕВЧЕНКО, если не будет сильного общественного давления на процесс подготовки законопроекта ко второму чтению, он может затянуться на длительный период. «Более того, он может завершиться тем, что окончательный текст будет направлен не на пользу, а в ущерб интересам общества, поскольку от формулировки норм сильно зависит эффективность закона. Поэтому мы боимся не столько затягивания, сколько того, что в Верховную Раду будет подан плохой документ», – подчеркнул он.

Т.ШЕВЧЕНКО добавил, что если процесс доработки будет осуществляться под непрерывным внешним вниманием общественности, его можно будет передать в парламент уже через месяц–полтора.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 30 ноября 2010 года приняла за основу проект Закона № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий). За принятие законопроекта проголосовали 303 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале: 162 – от Партии регионов, 76 – от БЮТ, 6 – от НУ–НС, 26 – от КПУ, 20 – от Блока Литвина и 13 внефракционных депутатов.

Проектом закона, в частности, предлагается запретить любую рекламу табачных изделий, а также рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми эти изделия выпускаются.

Законопроект предлагает запретить рекламу табачных изделий в сети Интернет, а также проведение любых промоакций, бесплатной раздачи, в том числе для маркетинговых исследований и дегустации, а также обмена табачных изделий на другие товары, работы и услуги.

Также должны исчезнуть все СМС-сообщения, электронные рассылки, почтовые письма, вкладки в пачки, которые часто использовались в рекламных и акционных целях производителями.

Кроме того, предполагается запретить спонсорство телевизионных и радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, кроме рекламы в специализированных изданиях и на специализированных выставочных мероприятиях.

Штраф за нарушение перечисленных норм предусматривается в размере от 30 тыс. до 50 тыс. грн. за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.