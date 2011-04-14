Талон к водительским правам больше не нужен

Сегодня вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене талона к удостоверению водителя и совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Текст закона был опубликован сегодня в газете «Урядовый курьер».

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла данный закон 17 марта этого года.

Законом внесено изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении". Внесено изменение в часть 9 статьи 15 Закона Украины "О дорожном движении", согласно которой право на управление транспортными средствами соответствующей категории подтверждается только удостоверением водителя транспортного средства с установленным сроком действия.

Таким образом, ВР отменила талон к удостоверению водителя транспортного средства. В заключительных положениях к закону отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.