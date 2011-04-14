Ядерных ракетчиков регулярно будут проверять на детекторе лжи

03:11, 14 апреля 2011
Разное
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На уголовное прошлое и склонность к суициду 

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России с 2011 года будут проверяться при помощи детектора лжи и тест-систем, определяющих наркозависимость, сообщил РИА Новости официальный представитель РВСН Вадим Коваль.

Тестирование при помощи полиграфа и тест-систем на наркозависимость, алкогольную зависимость, криминальное прошлое или настоящее, коррупцию и склонность к суициду в обязательном порядке будут проходить поступающие на военную службу по контракту, а также абитуриенты военно-учебных заведений и учебных центров.

"Тестирование личного состава ... будет осуществляться со следующей периодичностью: два раза в год - личный состав подразделений охраны (100%), ежегодно - по прибытию выпускников вузов, военнослужащих, привлекаемых к несению боевого дежурства, службы с оружием", - сказал Коваль.

По решению командира гражданский персонал, привлекаемый к несению дежурства, военнослужащие, переведенные на новое место службы, а также при возвращении из командировок, отпусков могут также тестироваться. При отказе от тестирования будет проводиться разбирательство. Результаты тестирования будут учитываться при назначении военнослужащих на должности.

 

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