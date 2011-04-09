Сегодня в Киеве открывается авторалли «Столица»

9 и 10 апреля в Киеве пройдут соревнования по авторалли «Столица», которые проводятся уже 14 лет подряд.

Соревнование организовано при поддержке Киевской городской государственной администрации, Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта, Киевского городского автомотоклуба, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Главной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни среди населения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе автомобильным спортом.

Торжественное открытие соревнований состоится сегодня в 12.00 на Майдане Незалежности. После торжественного открытия участники будут двигаться по улицам Киева, соблюдая все правила дорожного движения. К участию в ралли допускаются исключительно серийные легковые автомобили.

В мероприятии примут участие не только киевляне, но и гости из Львова, Одессы, Днепропетровска, Ривне, Чернигова, Черкасс, Харькова и других городов (около 80 экипажей).

Закрытие соревнований и награждение победителей и призеров состоится 10 апреля с 17.00 до 21.00 на Крещатике.