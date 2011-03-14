В Черкассах горели склады бытовой химии предприятия «Пи Джи Трейд» дистрибьюторской компании "Procter&Gamble".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Черкасской области, пожар обнаружили охранники во время очередного обхода помещения склада.

На время прибытия первых пожарных подразделений огонь успел охватить площадь в 250 квадратных метров. В складском помещении, общей площадью 1500 квадратных метров, хранились моющие и другие средства бытовой химии.

Для ликвидации пожара (повышенный номер вызова) на место происшествия были направлены дежурные караулы из 4-х пожарных частей Черкасс и ДПЧ-5 из охраны ОАО «Азот». Также на месте пожара работали специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения УМЧС и учебная пожарная часть Академии пожарной безопасности им. Героев Чернобыля. Всего к борьбе с огнем были привлечены 65 специалистов МЧС и 12 единиц пожарной и специальной техники.

Через несколько часов возгорание было локализовано. Благодаря оперативности и профессионализму спасателей удалось защитить от огня соседние складские помещения.

Продолжаются работы по ликвидации возгорания. На месте работает оперативная группа Управления МЧС, а также опытно-испытательная лаборатория, выясняющие причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.