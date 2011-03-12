Джип сбил женщину с двумя детьми

В Сумах сегодня вечером в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина и двое малолетних детей.

Как сообщает сайт сумского еженедельника «Панорама», ДТП с участием «джипа» произошло около 18.00 на ул. Прокофьева.

По информации заместителя главного врача коммунального учреждения «Сумская городская станция скорой медицинской помощи» Ольги КАЛИНИЧЕНКО, автомобиль был оставлен на тротуаре, однако пока не установлено, кто стал виновником ДТП.

Врач также сообщила, что к приезду «скорой помощи» на дороге лежали два человека – женщина и мальчик примерно шести лет. Перепуганную четырехлетнюю девочку прохожие держали на руках.

«Наша «скорая» находилась в этом районе. Услышав по рации о вызове, врачи в течение нескольких минут прибыли на место происшествия. Мальчик был без сознания. Женщина постоянно спрашивала, есть ли у неё плечо или нет», – сказала О.КАЛИНИЧЕНКО.

Она уточнила, что, по предварительным данным, мальчик получил черепно-мозговую травму, у девочки – перелом бедра, а у их мамы – перелом ноги и плеча и шок. Пострадавших доставили в три разные городские больницы: мальчика – в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы, девочку – в травматологическое отделение областной детской больницы, а женщину – в травматологическое отделение городской больницы №1.

В то же время, в областном управлении ГАИ корреспонденту УНИАН сообщили, что милиция задержала троих человек, которые в нетрезвом состоянии находились в «джипе», совершившем ДТП. Следственные действия с ними начнут проводить, когда задержанные протрезвеют, отметили в ГАИ.