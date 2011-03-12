Нафтогаз позаботится о бензине без спекулянтов

НАК «Нафтогаз Украина» сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил глава правления НАК Евгений БАКУЛИН, отвечая на вопрос журналистов о возможности влияния компании на цены на бензин на внутреннем рынке страны.

Он отметил, что правительство поставило задачу перед «Нафтогазом Украина» приложить «максимум усилий, чтобы стабилизировать цены на рынке нефтепродуктов Украины и не допустить спекулятивных необоснованных повышений».

«Мы сегодня планируем делать дополнительные закупки и углеводородного сырья для переработки на наших заводах, и нефтепродуктов для того, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке страны, особенно в период весенне-полевых работ», - сказал Е.БАКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, с 4 по 11 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 3,6–4,1% (в среднем на 3,8%).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 4,1% – с 8,29 грн./литр до 8,63 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 3,8% – с 8,77 грн./литр до 9,10 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 3,6% – с 9,16 грн./литр до 9,49 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 3,8% – с 8,59 грн./литр до 8,92 грн./литр.