В Крыму застрелился глава сельсовета

Председатель Веселовского сельского совета Игорь Юшко скончался сегодня в Крыму, предположительно застрелившись из охотничьего ружья.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга КОНДРАШОВА, не уточнив при этом фамилию чиновника.

«Мужчина был обнаружен его родственником возле автомобиля с огнестрельным ранением в области сердца. Родственник вызвал скорую помощь и милицию. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Предположительно, самоубийство совершено из охотничьего ружья, которое зарегистрировано и принадлежит ему», - сказала О.КОНДРАШОВА.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

«По результатам проверки, - сказала О.КОНДРАШОВА, - будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, если есть криминал, то есть, например, доведение до самоубийства, либо решение об отказе в возбуждении дела, если нет состава преступления».

«Есть свидетель, который утверждает, что в машине человек находился один. И вроде бы обнаружена предсмертная записка», - сказала О.КОНДРАШОВА.