Яценюк сыграет ту же роль, которую играют Зюганов и Жириновский в РФ?

Власть приготовила Арсению ЯЦЕНЮКУ роль полностью контролируемой оппозиции, аналогичную той, что играют Геннадий ЗЮГАНОВ и Владимир ЖИРИНОВСКИЙ в России.

Такое мнение высказала главный редактор еженедельника «Зеркало недели» Юлия МОСТОВАЯ в комментарии польскому аналитическому порталу EAPCommunity, который занимается вопросами Восточного партнерства.

В частности, портал EAPCommunity отмечает, что «с начала декабря 2010 года бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО вызывали на допросы больше 15 раз. Прокуратура обвиняет ее в нецелевом использовании 520 миллионов долларов государственных средств, предназначенных для экологических проектов. Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО не имеют сомнений: действующий Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ужесточает давление на бывшего премьера, чтобы вытеснить ее из политики и запугать остальную оппозицию. Между тем, Партия регионов отрицает какие-либо политические мотивы в этом расследовании, и настаивает, что власть просто предана идее борьбы с коррупцией. Ю.ТИМОШЕНКО – виновная или преследуемая?».

В ответ на этот вопрос, Ю.МОСТОВАЯ заметила: «Дело Ю.ТИМОШЕНКО является проявлением украинской национальной традиции. Она заключается в том, что новая власть всегда пытается полностью разбить власть предыдущую. И не какими-то грубыми или бесцеремонными методами, а так, чтобы соблюдать приличия. Этому помогает казуистичный подход к закону. Конкретные правовые нормы подлежат тщательному анализу относительно их возможной полезности, а затем используются против политических врагов. Каждый правящий класс в Украине, начиная с 1991, следовал принципу: «Все – для моих друзей, закон – для моих врагов». Политические группировки сменялись, но принципы ведения борьбы остались теми же».

По мнению Ю.МОСТОВОЙ, «атаки на Ю.ТИМОШЕНКО с помощью Уголовного кодекса не являются чем-то новым. Каждый, кто следит за украинской политикой, даже мимоходом, ожидал этого. Я была бы удивлена, если бы что-то подобное не произошло. Такие методы легализовались в борьбе власти против оппозиции. С точки зрения любого политика, который настроен на достижение скорых и эффективных результатов, – а в том, что В.ЯНУКОВИЧ является именно таким политиком, нет никаких сомнений – нет причин прибегать к другим методам. Тем более, что Ю.ТИМОШЕНКО таки нарушала закон. Деньги, полученные от продажи углеродных квот, могли быть использованы исключительно на экологические проекты. Но вместо этого они были использованы на кредит Пенсионному фонду».

Однако, говорит Ю.МОСТОВАЯ, «невзирая на это, конкретные действия, направленные против Ю.ТИМОШЕНКО и ее команды, удивляют. Никто никогда не применял Уголовный кодекс против оппозиции в таких масштабах. Размах действий против бывшего премьер-министра является непропорциональным совершенным нарушениям».

По мнению эксперта, «это доказывает одно: В.ЯНУКОВИЧ не боится погибнуть от меча, который он сейчас поднял. Он уверен, что он уничтожит своих политических врагов, договорится со скептиками и создаст оппозицию «уступки». Кроме того, это уже происходит. Пространство, которое осталось после Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, должно заполниться абсолютно контролируемым и спонсируемым властью А.ЯЦЕНЮКОМ. Он сыграет роль, аналогичную той, что играют Геннадий ЗЮГАНОВ и Владимир ЖИРИНОВСКИЙ в России».

По мнению главного редактора «Зеркала недели», «есть много свидетельств того, что сценарий, который спланировал В.ЯНУКОВИЧ, сбудется. Он идет к своей цели с железной волей и большой решительностью. Украинский Президент полностью подчинил себе силовые органы и органы власти. После административной реформы органы государственного надзора также попадут под его контроль».

«Путь В.ЯНУКОВИЧА не сможет заблокировать ни пассивное общество, ни агонизирующая оппозиция. В короткой перспективе, это может привести к ситуации, когда кроме Партии регионов в Украине не будет существовать другая альтернатива», - прогнозирует Ю.МОСТОВАЯ.