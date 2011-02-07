Гражданин Латвии упал в море с парома

Гражданин Латвии 1982 года рождения в ночь на воскресенье упал в Балтийское море с парома Silja Festival, следовавшего из Риги в Стокгольм, найти его не удалось, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Латвийской береговой охраны.

По данным береговой охраны, в 2:42 на пароме была поднята тревога из-за человека за бортом. ЧП произошло в 74 километрах от латвийского города Вентспилс. В поисково-спасательной операции участвовали суда береговой охраны Латвии и Эстонии, а также три судна находившееся поблизости от места ЧП. Температура воды в Балтийском море сейчас составляет от +2 до +4 градусов. Спасательные работы были приостановлены в 7.50.