Самолет не вписался во взлетную полосу и выехал на огороды (фото)

В воскресенье приблизительно в полдень на Черновицком аэродроме грузовой самолет то ли во время взлета, или посадки не вписался во взлетную полосу, легко проломил ограждение и выехал на огороды в предместье Черновцов возле села Чагор Глыбоцкого района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует фото, присланное главным редактором Украинского споттерского сайта «Аэровокзал» Игорем ЛЕСИВЫМ. На нем четко видно, что самолет осуществил резкий маневр вправо от взлетной полосы и «направился» на огороды. К счастью, остановился, вспахав землю метров сто, и увязнул в грязи.

Сразу к месту события поспешили пожарники и военные.

Среди первых неофициальных версий ЧП – самолет был не исправен, сильно перегружен, или же был нетрезвым пилот.

Свидетель события Алексей КУЖКО сообщил в местном блоге, что, находясь в своем гараже, он услышал постоянно меняющийся тон двигателей, а затем длинный и затяжной, скорее всего, реверс. Когда мужчина вышел за гараж, то увидел там за 700-800 метров самолет без видимых повреждений.

Другой корреспондент в своем комментарии сообщил: «Видимых повреждений нет? 25 метров забора из железобетонных столбов и колючей проволоки. Не исключено, что понадобится помощь рехтовщика».

Пока официальных версий произошедшего от УМВД в Черновицкой области и ГУ МЧС получить не удалось.