Бизнесмен приобрел автомобильный номер за 5 миллионов евро (фото)

В субботу на аукционе в Абу-Даби был побит мировой рекорд цены за автомобильный номер.

Бизнесмен из Саудовской Аравии Талал Хури приобрел номер с цифрой пять за 25,2 миллиона дирхам (5,07 миллиона евро или 6,86 миллиона долларов).

Все вырученные с уникального аукциона средства будут направлены на благотворительность.

Таким образом, предыдущий рекорд цены был перекрыт более чем в 10 раз.

В июле 2006 года в Йоркшире на севере Англии за автомобильный номер «М1» было заплачено 331 тысяч 500 фунтов стерлингов (486 тысяч 140 евро или 657 тысяч 160 долларов).

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