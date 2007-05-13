Бизнесмен приобрел автомобильный номер за 5 миллионов евро (фото)
12:43, 13 мая 2007Разное
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Побит мировой рекорд
|Фото AFP
Бизнесмен из Саудовской Аравии Талал Хури приобрел номер с цифрой пять за 25,2 миллиона дирхам (5,07 миллиона евро или 6,86 миллиона долларов).
Все вырученные с уникального аукциона средства будут направлены на благотворительность.
Таким образом, предыдущий рекорд цены был перекрыт более чем в 10 раз.
В июле 2006 года в Йоркшире на севере Англии за автомобильный номер «М1» было заплачено 331 тысяч 500 фунтов стерлингов (486 тысяч 140 евро или 657 тысяч 160 долларов).
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