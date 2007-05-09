Пожар на шахте ”Краснолиманская”: три горняка погибли

В Донецкой области на шахте "Краснолиманская" в результате выброса метана и пожара два горняка погибли, еще несколько травмированы.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 5 ч. 41 мин. утра 9 мая на шахте "Краснолиманская" в г. Родинское Красноармейского района в 7-й южной лаве пласта К5 южного уклона на горизонте 900 метров при проведении буровых работ произошла вспышка метана. В момент аварии на участке работало 28 человек, всего в шахте находилось 473 человека. В результате вспышки и последующего пожара три человека погибли, 12 получили ожоги различной степени тяжести.

На шахте проводится экстренная эвакуация всех подземных рабочих и ликвидация пожара. Работают шесть отделений горноспасателей, три реанимационно-противошоковых группы и командный состав Штаба и облуправления МЧС.

Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения области. Окончательное число пострадавших в результате аварии уточняется.

Работа шахты приостановлена. Образована комиссия по расследованию причин аварии.