Распространяется ли на Данилишина презумпция невиновности?

Ситуация с экс-министром экономики Данилишиным, задержанным в Чехии, пролила свет и на главное научное учреждение государства. Я не только о том, что Национальная академия наук Украины не защитила свой коллегу Данилишина (всего восемь академиков подписались в его защиту)...

Дело в том, что в ноябре под "шумок" ликвидировали академический Совет по изучению производительных сил Украины, возглавляемый Данилишиным.

Академик-секретарь отделения экономики Элла Либанова заявила УНИАН, что никто не возражал против ликвидации. Мягко говоря, это не соответствует действительности. Как рассказывают о ходе заседания президиума, шел уже четвертый час, когда докладчик произнес название проекта постановления «О результатах комплексной проверки научной и научно-организационной деятельности Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины за период с 2004 по 2009 гг.», без всяких акцентов на ликвидации учреждения. И даже, не голосуя "за, против, воздержался", одобрили тогда постановление. Академик Ярослав Яцкив в процессе обсуждения высказался против.

"К работе института был ряд претензий", - мотивирует решение Либанова. Почему же тогда первое предложение ликвидационного постановления звучит так: «В процессе проверки комиссия пришла к заключению, что научные исследования СИПС Украины НАН Украины по своей направленности, теоретико-методологическому уровню, направлению практического внедрения в целом отвечают задачам академической науки...»?! Еще напомню: 20 марта 2009 года Совет, созданный академиком Вернадским, праздновал 90-летие. Кто и как поздравлял – можно прочитать тут.

О том, что решение Президиума НАНУ о ликвидации Совета заранее не планировалось, а значит не было как следует обсуждено, говорит тот факт, что в повестке дня заседания Президиума НАН Украины на 3 ноября 2010 года вопроса о Совете вообще не было. Уже на следующий день срочно созвали заседание ученого совета Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины, на которое прибыла академик-секретарь отделения экономики Элла Либанова и объявила содержание постановления Президиума НАН Украины. Более того, такой серьезный документ еще даже был не подписан, и на нем не было печати. Именно в таком виде он был роздан руководителям структурных подразделений института после его регистрации в канцелярии после заседания ученого совета 4 ноября.

Совет как юридическое лицо функционирует до 19 января 2011 года, но в декабре уже начались процессы оптимизации территорий Совета в интересах Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины (директор Элла Либанова), который должен переместиться в помещения Совета.

Еще один нюанс. При хроническом недофинансировании науки и Государственный бюджет Украины, и НАН Украины должны искать деньги, чтобы выплатить работавшим в Совете (и академику, председателю Совета Данилишину тоже) в результате ликвидации их места работы. А это 217 человек, которым нужно заплатить по пять окладов!

Конституция Украины определила, что наше государство является правовым, в котором признается и действует принцип верховенства права. Если же дело все-таки в академике Данилишине, который якобы запятнал репутацию НАН Украины (не одна я думаю, что ликвидация учреждения имеет политический подтекст), – то, очевидно, стоило бы авторитетному учреждению все-таки дождаться судебных решений, вынесенных именем Украины, по уголовному делу против правительственного экс-чиновника. И уже потом принимать кадровые или организационные решения! При нынешней же ситуации таким своим решением Президиум продемонстрировал в первую очередь свое неуважение к праву, правовому государству, презумпции невиновности. До будущих решений суда, вынесенных именем Украины по делу Данилишина.

Надежда Князев, преподаватель кафедры украиноведения Государственного университета информационно-коммуникационных технологий