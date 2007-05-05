В Луганской области погиб горняк, еще один травмирован

В Луганской области на шахте имени Вахрушева ГП «Ровенькиантрацит» 4-го мая в 22:45 произошел обвал породы, в результате погиб 20-летний горняк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, через полученные травмы грудной клетки, живота и таза шахтер умер.

В субботу на шахте «Золотое» ГП “Первомайскуголь” травмирован 48-летний горняк. Мужчина получил ушибы грудной клетки, обеих голеней и закрытый перелом левого плеча.

В Волынской области на шахте “Нововолынская” №5 ГП “Волыньуголь” тяжело травмирован 35-летний крепильщик. У него травма поясничного отдела позвоночника.