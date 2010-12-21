Почему Кучма восемь лет назад «обломал» Путина, а Янукович сегодня боится?

Тот знаменитый эфир Владимира Путина, разговаривающего со своим народом, где он вякнул по поводу того, что во Второй Мировой войне РФ победила бы и без Украины, я смотрела не в телевизионной нарезке, а вживую, в прямом эфире. Я всем рекомендую хоть раз это посмотреть (эти шоу - общения с народом российский премьер делает ежегодно). Сидит Путин в студии, перебирает бумаги, в которых - вопросы обожающих зрителей.

«Ой, – смущенно краснеет премьер. – Этот вопрос читать не буду. Хвалят меня тут». «Ой, – румянец стеснения снова осеняет честное лицо чекиста, – и этот не буду. Меня снова хвалят». И так десять минут Путин с физическим удовольствием пытается найти вопрос, где бы не было похвалы в его адрес. Потом встает паренек, святая простота, смотрит в лицо премьера: «Нам дали право на чемпионат по футболу. Вы – фартовый?» «Да», – и снова студия ощущает как музыку чисто путинской скромности, так и торжество «честной» победы от получения права на чемпионат.

Ну там, дальше по тексту, «Милов, Немцов, Каспаров» хотят власти и денег, они бы всю Россию растащили. Ходорковский (чья компания была вторым после Газпрома налогоплательщиком РФ) «будет сидеть». «Кто управляет страной, когда вы с Медведевым спите?» «Мы спим по очереди», – потупил взор и зарделся друг президента. Не скучно было.

И тут вот прозвучал вопрос по Украине.

Я бы хотела поверить в то, что заявка Путина о том, что РФ выиграла бы войну без Украины, была неудачным экспромтом. Мало ли, насмотрелся Владимир Путин кина про войну, песен наслушался. Но это был не экспромт, Путин уточнил, что война выиграна за счет человеческих и индустриальных ресурсов РСФСР.

На следующий день я ждала хотя бы вежливой просьбы украинской власти к российской объясниться. Это ведь даже не пародия на первое лицо в «Большой разнице», которую можно простить. Это плевок на могилы погибшим солдатам. Но в новостной ленте увидела только сходные своим мыслям высказывания нардепов. Президент молчал. Этот президент всегда молчит. У Леонида Кучмы, того Президента, который умел ладить с Россией, оставаясь лидером этой страны, есть книга издания 2003 года «Украина - не Россия». Недавно перечитывая ее, я нашла удивительно мудрые и теплые слова в адрес Мазепы и УПА. Но в этой книге есть и отдельная глава, обращенная к российским политикам-шовинистам. Интересная глава, под которой с удовольствием поставил бы подпись еще два президента-государственника - Ющенко и Кравчук. Там много всего о том, какими землями могла бы располагать Украина, если бы не политика Москвы, о том, какую мощную подпитку давала Украина Москве. И отдельные страницы посвящены Второй мировой войне, на которой Леонид Данилович потерял отца. Цитирую. «Украина в годы Великой Отечественной войны дала Красной Армии семь миллионов воинов. Это небывалый в истории случай. Считается, что нация способна выставить в годы войны каждого десятого. В Украине на 22 июня 1941 года насчитывалось неполных 42 миллиона человек населения, значит мы выставили каждого шестого. Но даже эта пропорция нуждается в уточнении. Западные области оккупировали так быстро, что мобилизацию в них провести не успели. С учетом этого обстоятельства историки говорят, что под ружье у нас пошел каждый пятый. И это без партизан».

Президент Кучма написал о тех миллионах, кого угнали в Германию, кто пострадал от оккупации и заметил, что число сирот, оставшихся в Украине, равно населению среднеевропейской столицы. По мнению Президент Кучмы, уже одного этого достаточно, чтобы признать, что Россия – наша должница. (Добавив, что она должница – в моральном смысле, и что это нас не разобщает, и что в этом долге нет ничего оскорбительного для России, и что признание этого долга ее бы возвысило). Признаюсь, я зачитывалась этой книгой. В книге Кучма деликатно напомнил России, как мы подпитывали и подпитываем ее кадровым резервом, заметил, что надо бы продолжить возвращение вывезенных культурных ценностей и сказал, что по некоторых спорным давним вопросам нужно найти справедливое и гибкое решение.

Я думаю, что в Администрации Виктора Януковича есть люди, способные сформулировать ответ Путину, в котором не было бы вызова, но было бы хоть какое-то достоинство и почтение к погибшим. Но ответа не последовало. Он снова боится. Автобаза, это, увы, не Южмаш...

Маша Мищенко