В Сумской области россиянин на джипе врезался в стадо диких свиней
13:48, 14 декабря 2010Разное
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Двое пассажиров получили травмы
В Сумской области россиянин на джипе врезался в стадо диких свиней, которые внезапно выбежали на дорогу.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГАИ в Сумской области, инцидент произошел 12 декабря около 22-х часов.
Двигаясь в направлении таможенного автоперехода «Бачевск», водитель автомобиля Тойота Land Cruiser совершил наезд на стадо диких свиней, которые внезапно выбежали на проезжую часть дороги. После этого автомобиль потерял управление, съехал в кювет, где врезался в дерево.
В результате ДТП двое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения.
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