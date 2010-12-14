В Сумской области россиянин на джипе врезался в стадо диких свиней, которые внезапно выбежали на дорогу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГАИ в Сумской области, инцидент произошел 12 декабря около 22-х часов.

Двигаясь в направлении таможенного автоперехода «Бачевск», водитель автомобиля Тойота Land Cruiser совершил наезд на стадо диких свиней, которые внезапно выбежали на проезжую часть дороги. После этого автомобиль потерял управление, съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения.