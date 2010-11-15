Даешь налог, или Почему наша власть «выделывается»

Старый анекдот: летят в самолете ворона и курица. Полет долгий, скучно, вот ворона и предлагает соседке-курице: "Давай повыделываемся!" - Давай. Подняли ужасный шум. Пассажиры терпели, терпели, а затем схватили обоих и выбросили за борт. Курица падает камнем и кричит "Спасайте!", а ворона взмахнула крылом и спросила на прощание: "Что летать не умеешь? А что ж ты тогда выделывалась?!"

Для украинского общества, которое под бело-голубыми флагами уверенно идет к светлому будущему, самым больным сейчас вопросом стал налоговый кодекс. Поскольку перемены довольно кардинальны, если не фатальные, то нас к этому настойчиво готовят. Но как?

Михаил Бродский заявляет в прямом эфире, что у нас два миллиона предпринимателей, а если умножить на 500 тысяч гривен годового оборота, так это же ого-го! – триллионы!

Борис Колесников утверждает, что три миллиона только паспортов зарегистрировано на предпринимателей, а на 500 тысяч гривен, так это же ого-го, сумма вообще фантастическая! Полностью согласен с вице-премьером. С такими цифрами с одиннадцатью нулями легче оперировать в астрономической шкале – 15х10 в 11 степени гривен.

Третий деятель безапелляционно декларирует уже четыре миллиона предпринимателей!..

Тут шокируют два момента:

1. Власть кроме своих тривиальных функций – вычитания и деления активно осваивает и третье арифметическое действие – умножение (было бы хорошо заодно и сложение выучить...)

2. Они просто не знают, сколько этих чертовых предпринимателей вообще!

Так сколько? Грубую оценку дает статистика генофонда. Она утверждает, что в любой нации около 5% населения имеют необходимые качества для ведения своего бизнеса. Это сложный комплекс, включающий способность к систематической и постоянной работе, просчитанным рискам, независимость в принятии решений, устойчивость против давления, высокую мобильность и т.д. В ситуациях, когда по каким-то причинам теряются отдельные мужские группы (например, на войне) дистрибутивность восстанавливается за пять поколений. Есть страны, регионы и города, где благодаря добровольной или принудительной миграции концентрация выше. Например США, Сибирь, Донбасс, Москва, Киев. В Украине "благодаря" геноциду, большевистской политике уничтожения и выселения лучших, двум последним войнам и всего двум-трем сменам поколений процент предприимчивых людей как минимум вдвое ниже. В абсолютных цифрах он не может превышать 1 млн, а реально около 500 тысяч. А те дополнительные миллионы расплодила сама властная крупная буржуазия для уклонения от уплаты налогов при начислении зарплаты своим работникам и других схемах. Вот и выходит казна пуста, а ответственный кто? Да вот они, предприниматели. Ату!

Что делать? Элементарно отфильтровать зерно от половы и дать нормально работать. И людям хорошо, и в бюджет поступления. Никто же не против делиться.

Вопрос - сколько и как?.. Когда-то с каждого двора брали десятину. Но там имели землю, скотину и орудия труда. Сейчас при сплошной бедности критичны 2-3% от оборота, или единый налог. Если более серьезно, то я, например, подавал предложение о дифференцированном налоге, позволяющем установить нормальные отношения между малым бизнесом и государством. Позже депутат Фельдман зарегистрировал почти аналогичный проект в Верховной Раде.

Похоже, с проектом ознакомились, потому что сделали все наоборот. Ударили по всем болевым точкам. Да так, что за три месяца до начала действия еще не принятого налогового кодекса возникла лавина закрытий бизнеса. Уже закрылись около 30% предпринимателей. Цветочки.. А что будет после принятия кодекса? Пора единое окно по открытию малого бизнеса, которым так гордится власть, переводить в реверсный режим - на закрытие.

Стоит разъяснить власти, что частные предприниматели - это не только те, кто торгуют не базаре. Почти все транспортные перевозки, производство товаров, в том числе на экспорт, информационные и маркетинговые услуги и многое другое тоже входят в сферу малого бизнеса. Украинский рынок товаров очень специфичен и ограничен. Основной покупатель находится в Европе. И там безумная ценовая конкуренция. Как правило, только предприниматель может "вписаться" в цену и получить заказ, а фирма - уже никак. Потому что на фирме висит страшный украинский груз – коррупционная составляющая и накладные расходы.

Например, за десять лет мы разработали, изготовили и экспортировали в Швейцарию, Голландию, Норвегию и Австрию несколько видов металлоизделий. Со временем это стало невозможным по параметру "500 тысяч в год". За десять лет доллар и цены на металл выросли в четыре раза, а ограничение в 500 тысяч товарооборота осталось. При переходе на изготовление такой продукции в условиях завода или предприятия цена автоматически превышает приемлемую для заказчика.

Сейчас чаще приходится летать в Донецк. В самолете часто встречаются специалисты известных иностранных фирм, прибывшие консультировать «СКМ». Ринат Ахметов без обстоятельного и самого точного обсчета не начинает ни одного, даже наименьшего проекта. А тут, в масштабах страны практикуется дикий пещерный подход, который приведет к полному деклассированию общества.

Уверен, наши люди найдут выход. Они перейдут на общую систему с нулевыми отчетами, исчезнут в абсолютной тени, залягут на дно, спрячутся, зароются, закроются, растворятся. Ничего не отдадут. Нахрапом тут не дернешь. Даже при советах работали подпольные цеха... Не хочет государство по-хорошему договориться - не получит ничего.

То есть экономически такой налоговый кодекс - нонсенс, экономика здесь не просматривается вовсе, а вот в политическом плане такой кодекс имеет смысл. Неплохая задумка сделать из независимой части населения, умеющей думать, - покорных пролетариев. Кстати, как и в 1917 году, так и сейчас люмпен-пролетарии охотно поддержат раскулачивание проклятых торгашей и «иже примкнувших».

Если это калька с российского подхода к бизнесу, то власти стоит помнить, что Россия очень богата ресурсами и всегда может бросить крошки от газового пирога на социалку.

А что есть в Украине, чтобы заткнуть голодные рты? Может наша власть не только множить, а уже и летать научилась?

Виктор Малей, частный предприниматель с 2000 года.