"Оптимизация учителей" неизбежна

Демографическая ситуация в России приведет к сокращению числа школьников, а соответственно и школьных учителей, заявил премьер-министр России Владимир Путин.

"У нас демографический провал идет, и количество учителей должно соответствовать количеству учащихся", - приводит Би-би-си его слова на встрече с учителями в московской школе №1060.

При этом Путин подчеркнул, что когда происходит оптимизация численного состава учителей, наибольшие опасения возникают у людей пенсионного возраста.

"Нужно думать об уходящих на пенсию", - сказал Путин, добавив, что в том числе нужно повышать пенсии.

Он также отметил, что необходимо быть готовыми к тому, чтобы поддержать учителей.

"Нужно бережно относиться к учителям, - заявил глава правительства... - Дать возможность вовремя пройти переподготовку перед тем, как попрощаться с кем-то".