Колесников на автобусе протаранил машину ГАИ (добавлены фото)

В четверг вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, находясь за рулем автобуса ЛАЗ на территории Львовского автобусного завода, совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат» ДПС ГАИ.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ на ЛАЗе принял участие в церемонии вручения автобусов городам, которые будут принимать Евро-2012 в Украине, – Киеву, Львову, Харькову, Донецку.

После церемонии приветствия мэров городов он решил испытать качество львовских автобусов - сел в автобус, который должен отправиться в Донецк, и проехался по территории ЛАЗа. В салоне автобуса были также журналисты и представители делегации. Во время движения автобуса, осуществляя поворот направо, автобус совершил столкновение с припаркованным автомобилем ГАИ (в салоне авто никого не было). Была повреждена передняя часть автомобиля ГАИ. На автобусе осталось лишь несколько царапин.

Б.КОЛЕСНИКОВ, обращаясь к представителям ЛАЗа, отметил, что теперь он понял, «насколько крепка львовская продукция».

Фото УНИАН